Три сухогруза с украинским зерном вышли из портов Одесской области

Минобороны Турции заявило о выходе трех сухогрузов с украинской кукурузой из портов

Сухогрузы Polarnet, Rojen и Navistar с украинской кукурузой вышли из портов в Одесской области и направились в Стамбул. О выходе трех судов с зерном заявили в Минобороны Турции, передает РИА Новости.

По информации ведомства, Polarnet доставит 12 тысяч тонн кукурузы из Черноморска в турецкий Карасу, Rojen перевезет 13 041 тысячу тонн кукурузы в порт Teesport в Великобритании, а Navistar перевезет из Одессы 33 тысячи тонны кукурузы в исландский Рингаскидди. Перед этим суда досмотрят в турецкой столице.

Выход трех судов с зерном из портов Украины анонсировали 4 августа. Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что выход кораблей запланирован в рамках интенсивной деятельности Совместного координационного центра (СКЦ).

Первое судно, вывозящее зерно из одесского порта, успешно преодолело «зерновой коридор» 2 августа.