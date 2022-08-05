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Три сухогруза с украинским зерном вышли из портов Одесской области

Минобороны Турции заявило о выходе трех сухогрузов с украинской кукурузой из портов

Фото: Turkish Defence Ministry / Reuters

Сухогрузы Polarnet, Rojen и Navistar с украинской кукурузой вышли из портов в Одесской области и направились в Стамбул. О выходе трех судов с зерном заявили в Минобороны Турции, передает РИА Новости.

По информации ведомства, Polarnet доставит 12 тысяч тонн кукурузы из Черноморска в турецкий Карасу, Rojen перевезет 13 041 тысячу тонн кукурузы в порт Teesport в Великобритании, а Navistar перевезет из Одессы 33 тысячи тонны кукурузы в исландский Рингаскидди. Перед этим суда досмотрят в турецкой столице.

Выход трех судов с зерном из портов Украины анонсировали 4 августа. Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что выход кораблей запланирован в рамках интенсивной деятельности Совместного координационного центра (СКЦ).

Первое судно, вывозящее зерно из одесского порта, успешно преодолело «зерновой коридор» 2 августа.

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Виктория Кондратьева
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