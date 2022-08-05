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WP узнала о расколе между Зеленским и мэрами крупных городов

Washington Post: между президентом Зеленским и мэрами крупных городов произошел раскол

Фото: Stephanie Lecocq / Pool / Reuters

Американская газета The Washington Post сообщила о расколе между президентом Украины Владимиром Зеленским и региональными властями на фоне многомиллиардной помощи Запада.

В частности, автор материала указывает, что мэры крупных городов, в том числе Днепра, обеспокоены тем, что администрация Зеленского готова отказаться от планов по децентрализации власти. По их мнению, Киев пытается сохранить контроль над финансовой помощью Запада и ослабить политических оппонентов.

Кроме того, издание узнало, что градоначальники недовольны созданием военных администраций, чьи полномочия превосходят гражданские органы власти и которые получают финансирование непосредственно из Киева.

Ранее мэр украинского города Днепр Борис Филатов возмутился, что украинский лидер лишил гражданства главу территориальными силами обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана. «Я надеюсь, что это все же просто трагическая ошибка. Очень бы не хотелось, чтобы центральная власть начала, скажем так, создание самодержавия, — отметил Филатов.

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Марина Совина
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