Оценены последствия запланированного визита депутатов бундестага на Тайвань

Политолог Калачев предрек спокойную реакцию КНР на визит депутатов бундестага на Тайвань

Поездка восьми депутатов бундестага Германии на Тайвань не вызовет такой же резонанс, как визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, убежден политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев. Последствия этого решения он озвучил в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что члены комитета бундестага ФРГ по правам человека и гуманитарной помощи планируют посетить Тайвань в конце октября.

Реакция Китая на визит бундестага

«Надо рассматривать место человека в иерархии. Я не думаю, что это будет иметь такой же резонанс. Все-таки Нэнси Пелоси — третье лицо в американской иерархии, и в случае отсутствия президента и вице-президента именно она должна была бы исполнять обязанности президента США в условиях какого-то форс-мажора», — подчеркнул Калачев.

Если это официальная делегация бундестага во главе с должностным лицом, главой бундестага — это одна история, если это частный визит группы парламентариев — это другая история, отметил политолог. Однако парламентарии разных стран и до этого посещали Тайвань, а депутаты бундестага в свое время посещали Крым, несмотря на то, что он не признан мировым сообществом как территория России, напомнил он.

Конечно, Китай отреагирует, это очевидно совершенно, но реакция будет не столь драматичной. По той простой причине, что точно так же Китай не реагировал бы так драматично на визит отдельно взятого конгрессмена или отдельно взятого сенатора Константин Калачев политолог

Реакция Китая на визит Пелоси

Самолет Нэнси Пелоси приземлился на Тайване во вторник, 2 августа, несмотря на то, что днем ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь передал последнее предупреждение в адрес спикера, заявив, что если ее визит состоится, китайские военные «не будут сидеть сложа руки».

Пелоси объяснила прибытие делегации Конгресса США на Тайвань желанием дать понять, что Вашингтон не откажется от своей приверженности поддержке острова. МИД Китая заявил, что США столкнутся с серьезными контрмерами в связи с ее поездкой.

В день приземления самолета американского спикера Китай начал масштабные учения в трех акваториях вокруг Тайваня и закрыл авиасообщение вокруг острова до 7 августа. 4 августа армия КНР приступила к масштабным учениям с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня.

Кроме того, после визита Ненси Пелоси на Тайвань Пекин собрался ввести санкции против спикера и ее ближайших родственников, а также приостановил поставки песка на остров, а также заявил о приостановке импорта цитрусовых и двух видов рыбной продукции из Тайваня.

