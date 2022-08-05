Российская компания задумала отсудить бывший украинский бренд водки

Владелец марок Baikal и Nerpa задумал отсудить бренд водки «Синенькая»

Марку водки «Синенькая», владельцем которой до 2016 года был украинский холдинг Bayadera Group, может приобрести российская компания «Байкал» (марки Baikal и Nerpa). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Права на бренд напитка «Синенькая» перешли к кипрской Dinanzi Enterprises Ltd в январе 2022 года. В конце июля к компании с иском обратился «Байкал». Российская фирма подала в суд заявление с просьбой досрочно лишить Dinanzi Enterprises исключительного права на товарный знак «Водка "Синенькая"», поскольку бренд не использовался в течение нескольких лет.

До обращения, в конце апреля, «Байкал» подал в Роспатент заявку на регистрацию марки «Синенькая». Однако иск не будет рассмотрен до 2 сентября. Российская компания, скорее всего, задумалась о приобретении бренда, считает управляющий партнер «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков.

По словам владельца бренд-агентства Kaufman Станислава Кауфмана, на алкогольном рынке мало свободных брендов, поэтому компании часто пытаются добиться в суде прав на интересующие марки у их владельцев. Кауфман считает, что, если производитель «Синенькой» не выпускал водку последние три года, права на бренд могут перейти «Байкалу». Эксперт предупреждает, что потребители могут негативно отреагировать на нового владельца.

Baikal, Nerpa, а также «Славянская» входят в портфель Алкогольной производственной компанией (АПК). По итогам первой половины 2022 года организация заняла 11-ю строчку среди крупнейших игроков на рынке водки в России. Водка «Синенькая» выпускалась на Великоустюгском ликероводочном заводе (ВУЛВЗ), в 2015 году его купила компания Bayadera Group. Дистрибьютором водки была структура украинского холдинга «Национальные алкогольные традиции» (НАТ). Источник, близкий к НАТ, сообщил, что НАТ и ВУЛВЗ с 2016 года не входят в Bayadera Group, контроль над предприятиями взял местный топ-менеджмент.

В мае «Коммерсантъ» рассказал, что производители водки «Хортиця», «Мороша», «Первак», принадлежавшие в России компании Global Spirits украинского бизнесмена Евгения Черняка, сменили владельца.