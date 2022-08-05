Жители Азербайджана и Узбекистана начали скупать жилье в Москве

Спрос на жилье в Москве среди жителей Азербайджана за полгода увеличился на 31,34 процента

Жители Азербайджана и Узбекистана стали самыми активными покупателями жилья в Москве среди представителей стран СНГ. Об этом «Ленте.ру» сообщила эксперт агентства недвижимости kobaladze realty Лиана Худоян.

В период с января по июнь 2022 года рост числа обращений жителей Азербайджана, связанных с покупкой недвижимости в российской столице, составил 31,34 процента. Количество запросов со стороны граждан Узбекистана увеличилось на 23,42 процента. Значительнее всего число обращений уменьшилось среди клиентов из Киргизии — на 29,06 процента. В целом за первое полугодие 2022 года спрос на покупку жилья в столице со стороны граждан стран, входящих в СНГ, увеличился на 0,82 процента относительно первых шести месяцев 2021 года.

Относительно мая 2022-го в июне началось снижение числа запросов со стороны клиентов из стран СНГ — показатель за месяц упал на 6,21 процента. Несмотря на общую тенденцию к снижению, в ряде государств ближнего зарубежья спрос на покупку жилья в Москве повысился. Сильнее всего количество запросов увеличилось среди граждан Туркменистана — на 32,92 процента по сравнению с маем. Кроме того, выросло число обращений со стороны клиентов из Молдавии, Таджикистана и Киргизии. Наибольшее падение спроса в июне относительно мая наблюдалось в Армении — там интерес к московской недвижимости за месяц упал на 15,13 процента.

Главными иностранными покупателями жилья в Москве с января по май стали граждане Кипра. По данным аналитиков Росреестра, на них пришлось 16,4 процента от всех поданных заявлений для оформления и переоформления недвижимости в городе.