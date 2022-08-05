Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Жители Азербайджана и Узбекистана начали скупать жилье в Москве

Спрос на жилье в Москве среди жителей Азербайджана за полгода увеличился на 31,34 процента

Фото: Lenta.ru

Жители Азербайджана и Узбекистана стали самыми активными покупателями жилья в Москве среди представителей стран СНГ. Об этом «Ленте.ру» сообщила эксперт агентства недвижимости kobaladze realty Лиана Худоян.

В период с января по июнь 2022 года рост числа обращений жителей Азербайджана, связанных с покупкой недвижимости в российской столице, составил 31,34 процента. Количество запросов со стороны граждан Узбекистана увеличилось на 23,42 процента. Значительнее всего число обращений уменьшилось среди клиентов из Киргизии — на 29,06 процента. В целом за первое полугодие 2022 года спрос на покупку жилья в столице со стороны граждан стран, входящих в СНГ, увеличился на 0,82 процента относительно первых шести месяцев 2021 года.

Материалы по теме:
Как на базаре. Москвичи начали продавать свои квартиры со скидками. Прекратится ли от этого рост цен на жилье?
Как на базаре.Москвичи начали продавать свои квартиры со скидками. Прекратится ли от этого рост цен на жилье?
7 мая 2022
А ты попробуй. Как в России протестировать новую квартиру, прежде чем отдавать за нее миллионы?
А ты попробуй.Как в России протестировать новую квартиру, прежде чем отдавать за нее миллионы?
25 июля 2022

Относительно мая 2022-го в июне началось снижение числа запросов со стороны клиентов из стран СНГ — показатель за месяц упал на 6,21 процента. Несмотря на общую тенденцию к снижению, в ряде государств ближнего зарубежья спрос на покупку жилья в Москве повысился. Сильнее всего количество запросов увеличилось среди граждан Туркменистана — на 32,92 процента по сравнению с маем. Кроме того, выросло число обращений со стороны клиентов из Молдавии, Таджикистана и Киргизии. Наибольшее падение спроса в июне относительно мая наблюдалось в Армении — там интерес к московской недвижимости за месяц упал на 15,13 процента.

Главными иностранными покупателями жилья в Москве с января по май стали граждане Кипра. По данным аналитиков Росреестра, на них пришлось 16,4 процента от всех поданных заявлений для оформления и переоформления недвижимости в городе.

Полина Кислицына
Обсудить
Последние новости
Зеленский осудил Amnesty International за доклад о преступлениях ВСУ
Москвичам предрекли тропические ночи
В СФ оценили планы Риги снести памятник советским воинам словами «еще аукнется»
У гигантских вирусов обнаружили способность собирать клеточные ядра
Лукашенко пообещал «поснимать головы» белорусским чиновникам
Девять жителей пострадали под Харьковом из-за конфликта с украинскими солдатами
Путин подписал указ о спецмерах в энергетике из-за «недружественных стран»
В Бердянске сообщили о разминировании порта
Ozon и Wildberries призовут к ответу за продажу контрафакта
Раскрыты варианты названия кофеен экс-Starbucks в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.