В Запорожской области сообщили об ударе ВСУ по железнодорожной станции

Власти Запорожской области сообщили об ударе ВСУ по железнодорожной станции Токмак

Власти Запорожской области сообщили об ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по железнодорожной станции Токмак из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом заявил глава региона Евгений Балицкий, передает РИА Новости.

«Зафиксировано 12 прилетов, из них 11 — по железнодорожному полотну и один — в здание элеватора. Разрушены железнодорожные полотна и складское помещение токмакского элеватора», — сообщил Балицкий.

Ранее стало известно, что Киев дважды за сутки нанес удары по территории Запорожской атомной электростанции (АЭС). Первый спровоцировал пожар, были оборваны две линии электропередачи, необходимые для безопасного функционирования энергоблоков.