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Поддержавшего спецоперацию немца арестовали в Германии

Гражданина Германии, поддержавшего спецоперацию в социальных сетях, арестовали в Гамбурге

Фото: Omer Messinger / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Гражданина Германии, предположительно, поддержавшего российскую спецоперацию в социальных сетях, арестовали в Гамбурге. Об этом сообщили прокуратура и полиция города в совместном заявлении.

Отмечается, что речь идет о 31-летнем мужчине, который якобы связан с «национал-большевистским» Telegram-каналом Das andere Deutschland, в котором выражалась поддержка спецоперации России на Украине. Его подозревают в использовании буквы Z как минимум в четырех случаях, а также в том, что он делал это и в других соцсетях. В ряде федеральных земель Германии символ Z запрещен.

Кроме того, внимание правоохранителей привлекло фото мужчины с оружием, похожим на автомат Калашникова. В ходе обыска у задержанного также изъяли различные носители информации, несколько ножей и другие предметы.

Мужчину подозревают в нарушении закона о контроле над военным оружием, попытке вербовки на военную службу за границей, а также одобрении уголовных преступлений. Согласно имеющейся информации, 18 августа он планировал уехать в Минск.

В июле полиция Риги оштрафовала мужчину на 250 евро за прогулку в шапке-ушанке и с георгиевской лентой на груди. Сотрудники полиции потребовали снять эти вещи, однако он отказался.

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Марина Совина
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