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Женщина пожаловалась на нападки незнакомцев из-за тату по всему телу

Британка с тату по всему телу пожаловалась на критику незнакомцев в адрес ее внешности

Фото: @tonnyfromdonny / Tiktok

Жительница Великобритании с татуировками по всему телу пожаловалась на нападки незнакомцев из-за ее нестандартной внешности. Об этом она рассказала на странице в TikTok.

Пользовательница сети @tonnyfromdonny опубликовала видео, в котором она запечатлена в обнимку с дочерью. На размещенных кадрах видно, что лицо, руки и шея матери покрыты рисунками, а волосы на ее висках выбриты. Ролик сопровождает песня Perfect певицы Pink. «Никогда не думай, что ты не идеальна», — говорится в указанной композиции.

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В описании к публикации, которая набрала больше 500 тысяч просмотров, женщина призналась, что регулярно сталкивается с критикой со стороны окружающих из-за внешнего вида. По словам британки, в обществе считается, что люди с татуировками не якобы должны заводить детей.

Подписчики поддержали автора поста в многочисленных комментариях. «Я уверен, что ты прекрасная мама», «Выглядишь потрясно», «Никого не слушай, твоя дочь явно счастлива!», «Какая же ты шикарная», «Не слушай идиотов», «Твоя дочь выглядит чудесно», — высказывались зрители.

В феврале популярные в сети личности, чьи тела полностью покрыты татуировками, назвали самые болезненные для нанесения рисунков участки. Тристан Веигельт рассказал, что его увлечение заняло 260 часов работы мастера. «Лицо и затылок, без сомнений, стали самыми болезненными местами как во время самого процесса, так и в период заживления», — вспомнил Веигельт.

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Майя Пономаренко
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