Граничащий с Украиной регион продлил желтый уровень террористической опасности

Власти Брянской области продлили желтый уровень террористической опасности до 22 августа

Власти граничащей с Украиной Брянской области продлили желтый уровень террористической опасности с 7 по 22 августа. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

«Решением председателя антитеррористической комиссии Брянской области, губернатора Брянской области, на территории Брянской области с 14.00 часов 7 августа 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности сроком на 15 суток», — говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что решение было принято в связи с сохраняющейся угрозой совершения террористических актов. Гражданам рекомендовано сохранять спокойствие, информировать правоохранительные органы об обнаружении подозрительных предметов и людей, а также иметь при себе документы при нахождении в общественных местах.

7 июня Брянская область отменила желтый режим опасности, однако 23 июня власти вновь его вернули. Затем режим был продлен до 8 июля.