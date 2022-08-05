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Тимати построит культурно-образовательный центр

Компания рэпера Тимати построит культурно-образовательный центр в Москве

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Компания российского рэпера Тимати «Ракета лимитед» займется строительством культурно-образовательного центра. Объект будет находиться в Таганском районе Москвы, сообщает «Секрет фирмы» со ссылкой на Москомстройинвест.

Столичная градостроительно-земельная комиссия предоставит организации земельный участок в 20 соток, на котором в течение пяти лет должно появиться пятиэтажное здание. Общая площадь законченного объекта составит 4,7 тысячи квадратных метров, а высота — 16 метров. Строительные работы будут проходить по адресу Аристарховский переулок, участок 6/5.

Как заявили в Москомстройинвесте, заявка компании соответствует критериям масштабного инвестиционного проекта. Она направлена на достижение показателей, предусмотренных программами «Столичное образование» и «Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия».

В июле стало известно, что Тимати приобрел все активы ушедшей из России сети кофеен Starbucks. Рэпер отметил, что посетителям не стоит ждать серьезных изменений в кофейнях после открытия, помимо новых названия и логотипа.

Александра Качан
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