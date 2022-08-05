Протестующие дважды прервали речь Трасс во время дебатов

Протестующие дважды прервали речь главы МИД Британии Трасс во время дебатов в Истборне

Протестующие дважды прервали речь главы МИД Великобритании Лиз Трасс, участвующей в гонке за кресло премьер-министра. Трансляция велась в прямом эфире Youtube-канала газеты The Sun.

Инцидент произошел во время четвертых предвыборных дебатов в Истборне (Англия). Во время представления Трасс своей кандидатуры в студии послышались несколько голосов, выкрикивающих различные высказывания. Точные фразы, из-за отсутствия микрофонов, не были слышны.

«Я думаю, что тут есть несколько проникших злоумышленников, и я подожду, пока их не выведут», — заявила Трасс, остановив своe выступление. В свою очередь аудитория начала скандировать «Вон!». Охрана вывела протестующих из зала.

После этого Трасс заявила, что на посту премьер-министра она на законодательном уровне запретит воинственно настроенным активистам, в том числе экологической организации Extinction Rebellion, подрывать демократию в стране и беспокоить усердно трудящихся на благо страны граждан. Позже стало известно, что речь Лиз Трасс прервали участники экологического движения Green New Deal Rising.

«Мы прервали предвыборные выступления сегодня, чтобы послать четкий сигнал, что мы являемся большинством, и мы поднимаемся», — цитирует телеканал Sky News одну из участниц движения Фатиму Ибрагим.

3 августа голосование по выбору нового премьер-министра Великобритании было перенесено из-за риска взлома. Старт процесса голосования был отложили после заявления Британского центра правительственной связи (GCHQ) о возможной хакерской атаке.