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Протестующие дважды прервали речь Трасс во время дебатов

Протестующие дважды прервали речь главы МИД Британии Трасс во время дебатов в Истборне

Фото: Martyn Wheatley / Parsons Media

Протестующие дважды прервали речь главы МИД Великобритании Лиз Трасс, участвующей в гонке за кресло премьер-министра. Трансляция велась в прямом эфире Youtube-канала газеты The Sun.

Инцидент произошел во время четвертых предвыборных дебатов в Истборне (Англия). Во время представления Трасс своей кандидатуры в студии послышались несколько голосов, выкрикивающих различные высказывания. Точные фразы, из-за отсутствия микрофонов, не были слышны.

«Я думаю, что тут есть несколько проникших злоумышленников, и я подожду, пока их не выведут», — заявила Трасс, остановив своe выступление. В свою очередь аудитория начала скандировать «Вон!». Охрана вывела протестующих из зала.

После этого Трасс заявила, что на посту премьер-министра она на законодательном уровне запретит воинственно настроенным активистам, в том числе экологической организации Extinction Rebellion, подрывать демократию в стране и беспокоить усердно трудящихся на благо страны граждан. Позже стало известно, что речь Лиз Трасс прервали участники экологического движения Green New Deal Rising.

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«Мы прервали предвыборные выступления сегодня, чтобы послать четкий сигнал, что мы являемся большинством, и мы поднимаемся», — цитирует телеканал Sky News одну из участниц движения Фатиму Ибрагим.

3 августа голосование по выбору нового премьер-министра Великобритании было перенесено из-за риска взлома. Старт процесса голосования был отложили после заявления Британского центра правительственной связи (GCHQ) о возможной хакерской атаке.

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Юлия Мискевич
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