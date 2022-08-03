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Голосование по выбору премьера Британии отложили из-за риска взлома

Telegraph: голосование по выбору премьера Британии отложили из-за риска взлома хакерами

Фото: Jeff Overs / BBC

Голосование по выбору нового премьер-министра Великобритании перенесено из-за риска взлома. Об этом сообщает газета The Telegraph.

По данным издания, старт процесса голосования был отложен после заявления Британского центра правительственной связи (GCHQ) о возможной хакерской атаке. Центр отвечает за информационную защиту правительства и вооруженных сил страны. Перенос голосования внес коррективы в планы Консервативной партии.

Бюллетени для голосования по почте, которые должны были начать поступать членам Консервативной партии с 1 августа, еще не были отправлены. Сохранилась возможность голосования двумя способами — по почте и онлайн. Однако по онлайн-системе уникальный код каждого члена Консервативной партии будет деактивирован после того, как он проголосует. Это означает, что изменить принятое решение будет невозможно.

20 июля в финал борьбы за пост премьера Британии вышли два кандидата — бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак и действующая глава министерства иностранных дел страны Лиз Трасс.

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Юлия Мискевич
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