Telegraph: голосование по выбору премьера Британии отложили из-за риска взлома хакерами

Голосование по выбору нового премьер-министра Великобритании перенесено из-за риска взлома. Об этом сообщает газета The Telegraph.

По данным издания, старт процесса голосования был отложен после заявления Британского центра правительственной связи (GCHQ) о возможной хакерской атаке. Центр отвечает за информационную защиту правительства и вооруженных сил страны. Перенос голосования внес коррективы в планы Консервативной партии.

Бюллетени для голосования по почте, которые должны были начать поступать членам Консервативной партии с 1 августа, еще не были отправлены. Сохранилась возможность голосования двумя способами — по почте и онлайн. Однако по онлайн-системе уникальный код каждого члена Консервативной партии будет деактивирован после того, как он проголосует. Это означает, что изменить принятое решение будет невозможно.

20 июля в финал борьбы за пост премьера Британии вышли два кандидата — бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак и действующая глава министерства иностранных дел страны Лиз Трасс.