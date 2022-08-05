Врач назвала способы справиться с укачиванием во время поездок

Оториноларинголог Покровская: от укачивания поможет массаж определенных точек

От укачивания в транспорте поможет правильный выбор места и массаж определенных точек, уверена оториноларинголог Анна Покровская. Эти и другие способы справиться с неприятными ощущениями во время путешествий она назвала в интервью для «Доктор Питер».

Врач сообщила, что укачивать может не только в детском возрасте или во время морских круизов. С этой проблемой, уверена она, сталкиваются и многие взрослые во время обычных поездок на транспорте. Она отметила, что укачивание также называют кинетозом или болезнью движения — это не заболевание, которым можно заразиться, а реакция организма на несвойственные ему раздражители.

Чаще всего, по ее словам, укачивает детей от двух до 13-15 лет и беременных женщин. Среди характерных симптомов, которые преследуют людей с кинетозом, Покровская выделила рвоту, тошноту, повышенное слюноотделение, потливость и непереносимость некоторых запахов.

Меня укачивает. Что делать?

Чтобы спастись от укачивания, необходимо в течение всей поездки обеспечить в транспорте комфортную температуру и доступ свежего воздуха, сообщила эксперт. Кроме того, за час или два до путешествия следует умеренно поесть, а в течение пути можно перекусывать крекерами, орехами, рассасывать леденцы, пить воду с лимоном или сладкий чай, пояснила она.

Покровская также посоветовала тщательно подбирать места в транспорте. По ее словам, те, кто страдает от кинетоза, должны выбирать места по направлению движения, в центре салона. В самолете нужно садиться в рядах между крыльями, а на морских судах приобретать места в средней части корабля.

Во время поездки врач порекомендовала смотреть в лобовое стекло или на линию горизонта и не вращать активно головой. Кроме того, не стоит лежать, читать, смотреть в телефон или планшет.

В заключение Покровская рассказала, что, массируя около минуты определенные точки, можно улучшить самочувствие во время даже самой некомфортной поездки. Она объяснила, что эти точки располагаются на два пальца выше сустава запястья, на четыре пальца ниже коленной чашечки, а также у основания ногтя второго пальца стопы.

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