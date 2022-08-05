Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Канадский министр вступил в спор по поводу транзита газа с Украиной

Канадский министр заявил, что транзит газа через Украину не заменит «Северный поток»

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON / Global Look Press

Канадский министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон вступил в спор по поводу транзита газа с Украиной. Его слова передает Bloomberg.

Так, Уилкинсон не согласился с точкой зрения Киева, который выступал против того, чтобы вернуть российскую турбину для «Северного потока». По его словам, транзит газа через Украину не устраивает Канаду из-за недостаточной пропускной способности. К такому выводу он пришел, обсуждая вопрос с техническими экспертами Международного энергетического агентства, а также официальными лицами ЕС и Германии. Поставки через территорию Украины будут «значительно меньше», чем те, которые могут идти по «Северному потоку» при полной мощности, добавил он.

Кроме того, существуют риски, связанные с военными действиями, а также то, что Россия может сократить прокачку и через Украину, отметил Уилкинсон.

В свою очередь, посол Украины в Канаде Юлия Ковалив заявила, что на данный момент через Украину проходит больше газа, чем по «Северному потоку». «Это неправда, что Украина не может заместить поставки газа в Германию», — заявила она.

Ранее «Газпром» заявил, что считает невозможной поставку турбины Siemens для «Северного потока» в Россию из-за санкций Европейского союза, Великобритании и Канады. Согласно позиции компании, отправка оборудования не может быть выполнена из-за несоответствия текущей ситуации обязательствам производителя.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский обвинил ЕС в искусственной задержке финансовой помощи Украине
Посольство России обвинило США в «охоте» на россиян при их выезде за границу
Показана связь между загрязнением воздуха и аутизмом
Известный телеведущий решил купить роскошный пентхаус в Нью-Йорке
Значок работников «Макдональдса» с советской символикой восхитил россиян
Канадский министр вступил в спор по поводу транзита газа с Украиной
Посольство России в США оценило доклад правозащитников о нарушениях ВСУ
В Улан-Удэ задержали подозреваемого в осквернении Вечного огня
В Запорожской области призвали Украину оставить иллюзии по захвату региона
Парень узнал отношение девушки к одному знаку зодиака и сбежал со свидания
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.