Генсек ООН обсудил с Лавровым выдачу виз дипломатам из России

Гутерриш обсудил с Лавровым и постпредом США проблему выдачи виз дипломатам из России

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудил с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и постпредом США при организации Линдой Томас-Гринфилд вопрос выдачи виз дипломатам из России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Будем продолжать работать над решениями, которые способствуют эффективному функционированию ООН в ее важной работе», — заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, Гутерриш и должностные лица ООН поддерживают тесный контакт со страной пребывания и миссиями при организации.

27 июля представитель России в ООН Ирина Тяжлова обвинила Швейцарию в отказе от выдачи виз россиянам для работы в организации. «У нас есть вполне конкретные претензии по части выдачи виз российским экспертам для участия в мероприятиях по безопасности ИКТ, проводимых в Женеве по линии ООН», — заявила она. Она подчеркнула, что для обеспечения эффективной работы рабочей группы участие стран в переговорном процессе имеет первостепенное значение.

