Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Не знавшая о беременности женщина выбросила ребенка на помойку

The Daily Beast: женщина неожиданно родила ребенка и выбросила его на помойку

Фото: unsplash

Жительница американского города Хоббс, штат Нью-Мексико, не знавшая о собственной беременности, неожиданно родила ребенка и выбросила его в мусорный контейнер. Об этом сообщает The Daily Beast.

У 18-летней Алексис Авилы за несколько дней до неожиданных родов начались желудочные колики, но только после обращения к врачу она узнала, что беременна. На следующий день у нее родился ребенок.

Материалы по теме:
«Первый раз, когда я забеременела без мужчины» Истории бабушек, которые ради своих детей родили собственных внуков
«Первый раз, когда я забеременела без мужчины»Истории бабушек, которые ради своих детей родили собственных внуков
27 июня 2020
«Многим неясно, что женщины — люди» Для них рождение ребенка стало ошибкой. Чем опасен миф о материнском счастье?
«Многим неясно, что женщины — люди»Для них рождение ребенка стало ошибкой. Чем опасен миф о материнском счастье?
6 ноября 2019

По словам женщины, она запаниковала и положила новорожденного в мешки для мусора, после чего отнесла на помойку. Позже его обнаружили люди, которые искали на помойке ценные вещи. Состояние новорожденного оценивается как стабильное.

На запись с камер видеонаблюдения попал момент, когда американка выбрасывает пакет. Авилу арестовали и предъявили ей обвинение в покушении на убийство и жестокое обращение с ребенком.

Ранее сообщалось, что не знавшая о беременности жительница Великобритании пошла в туалет и неожиданно родила ребенка. Британка не поправилась, у нее продолжалась менструация и сохранялось хорошее и стабильное физическое и эмоциональное состояние.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Генсек Amnesty International поддержала доклад о преступлениях ВСУ
Пашинян и Блинкен обсудили Карабах по телефону
Парикмахер назвал главные ошибки при мытье головы
Популярная пляжная страна Европы приостановила выдачу виз россиянам
Вцепившийся в лицо россиянину кот стал виновником ДТП
Женщина с редчайшей формой беременности родила сразу две пары близнецов
В США рассказали о российском происхождении китайского оружия
В Запорожской области сообщили об ударе ВСУ по железнодорожной станции
Бастрыкин поручил завести дело из-за смерти ждавшей медпомощь 12 часов россиянки
Адвокат баскетболистки Грайнер рассказал о ее отношениях с сокамерницами
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.