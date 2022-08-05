Не знавшая о беременности женщина выбросила ребенка на помойку

The Daily Beast: женщина неожиданно родила ребенка и выбросила его на помойку

Жительница американского города Хоббс, штат Нью-Мексико, не знавшая о собственной беременности, неожиданно родила ребенка и выбросила его в мусорный контейнер. Об этом сообщает The Daily Beast.

У 18-летней Алексис Авилы за несколько дней до неожиданных родов начались желудочные колики, но только после обращения к врачу она узнала, что беременна. На следующий день у нее родился ребенок.

По словам женщины, она запаниковала и положила новорожденного в мешки для мусора, после чего отнесла на помойку. Позже его обнаружили люди, которые искали на помойке ценные вещи. Состояние новорожденного оценивается как стабильное.

На запись с камер видеонаблюдения попал момент, когда американка выбрасывает пакет. Авилу арестовали и предъявили ей обвинение в покушении на убийство и жестокое обращение с ребенком.

Ранее сообщалось, что не знавшая о беременности жительница Великобритании пошла в туалет и неожиданно родила ребенка. Британка не поправилась, у нее продолжалась менструация и сохранялось хорошее и стабильное физическое и эмоциональное состояние.