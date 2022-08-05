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В Николаеве ввели комендантский час для поиска коллаборационистов

Администрация Николаева ввела комендантский час на выходные для поиска коллаборационистов

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В Николаеве на выходные ввели комендантский час. Об этом сообщил глава областной администрации Виталий Ким в своем Telegram-канале.

«Мною сегодня подписано распоряжение, согласно которому на территории Николаева вводится комендантский час с 23:00 5 августа 2022-го до 05:00 8 августа 2022 года», — сказано в сообщении Кима. Он добавил, что в районах города будет вестись поиск «коллаборационистов».

Глава администрации также попросил жителей города отнестись к мероприятию с пониманием, спланировать эти дни и сделать все необходимые покупки заранее.

Ранее Ким сообщил, что подозревает всех граждан города в сотрудничестве с Россией. Тем не менее, по его словам, в городе лишь несколько «коллаборационистов». В то же время он отметил, что на данный момент арестованы десятки людей, которые якобы были в сговоре с российской стороной.

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Анастасия Заикина
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