Суд в ДНР рассмотрит дело обвиняемого в убийстве заложницы морпеха ВСУ

Обвиняемого в убийстве заложницы морпеха ВСУ Байдракова будут судить в ДНР

Прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) направила в суд уголовное дело военнослужащего 501-го отдельного батальона морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Антона Байдракова, обвиняемого в убийстве заложницы. Об этом сообщает РИА Новости.

В прокуратуре заявили, что морпех причастен к совершению ряда особо тяжких преступлений на территории ДНР. Среди них — преступления против жизни и свободы человека, не связанные с несением им военной службы. Байдракова обвиняют в совершении действий, направленных на насильственный захват и удержание власти в ДНР, в жестоком обращении с гражданским населением, в незаконном лишении свободы человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также в умышленном убийстве женщины.