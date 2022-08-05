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Суд в ДНР рассмотрит дело обвиняемого в убийстве заложницы морпеха ВСУ

Обвиняемого в убийстве заложницы морпеха ВСУ Байдракова будут судить в ДНР

Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press

Прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) направила в суд уголовное дело военнослужащего 501-го отдельного батальона морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Антона Байдракова, обвиняемого в убийстве заложницы. Об этом сообщает РИА Новости.

В прокуратуре заявили, что морпех причастен к совершению ряда особо тяжких преступлений на территории ДНР. Среди них — преступления против жизни и свободы человека, не связанные с несением им военной службы. Байдракова обвиняют в совершении действий, направленных на насильственный захват и удержание власти в ДНР, в жестоком обращении с гражданским населением, в незаконном лишении свободы человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также в умышленном убийстве женщины.

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Марина Совина
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