Россиянин воткнул нож в ягодицу назвавшего его геем друга

В Москве полиция задержала россиянина, воткнувшего нож в ягодицу друга

В Москве полицейские задержали и доставили в отдел двух мужчин из-за инцидента с ножевым ранением. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, в пятницу, 4 августа, в квартире дома в Стрельбищенском переулке двое мужчин употребляли алкоголь. В ходе распития 40-летний гость назвал своего 60-летнего приятеля геем, а после ушел спать. Возмущенный дерзкой выходкой пожилой москвич некоторое время размышлял над произошедшим, а после, вооружившись ножом, подошел к уже спящему другу и воткнул ему в ягодицу нож.

Находившаяся в квартире женщина, ставшая свидетельницей происшествия, вызвала скорую помощь, однако потерпевший отказался от госпитализации. Прибывшие на место происшествия полицейские забрали россиян в отдел.

В Архангельской области предстанет перед судом обвиняемый в убийстве 48-летнего россиянина ранее судимый 63-летний уголовник.