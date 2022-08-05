Россия возмутилась действиями Греции по экстрадиции россиянина Винника в США

Мария Захарова: Россия возмущена действиями Греции по экстрадиции россиянина Винника в США

Россия возмущена недружественными действиями Греции по экстрадиции россиянина Александра Винника в США. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, пишет ТАСС.

По ее словам, Вашингтон развернул «настоящую охоту за российскими гражданами в третьих странах под надуманными предлогами». Она отметила, что Греция выдала Винника «на расправу американской карательной юстиции».

Ранее власти США передали посольству РФ в Вашингтоне, что приняли решение об аресте Винника. В посольстве заверили, что следят за судьбой Винника и готовы оказать ему любую консульско-правовую помощь.

