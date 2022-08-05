США сообщили об аресте россиянина Винника

Посольство России сообщило, что власти США приняли решение об аресте россиянина Винника

Власти США передали посольству РФ в Вашингтоне, что приняли решение об аресте россиянина Александра Винника. Об этом рассказали в диппредставительстве, передает «Интерфакс».

В посольстве заверили, что следят за судьбой Винника и готовы оказать ему любую консульско-правовую помощь. «Утром получена от американских властей информация об аресте россиянина. Запрошены в Госдепе сведения о его месте нахождения и работающих с ним адвокатах», — рассказали в посольстве России.

Ранее греческий адвокат Винника Зои Константопулу сообщила о его исчезновении после прибытия в Грецию. Она рассказала, что вместе со своим подзащитным находилась в полицейском управлении афинского аэропорта более шести часов. Адвокат с трудом смогла попасть туда из-за полицейских, которые в течении двух с половиной часов пытались ей помешать с применением силы.

Недавно стало известно о намерении Греции экстрадировать Винника в США. В Соединенных Штатах россиянину может грозить тюремное заключение сроком до 55 лет и многомиллионный штраф.