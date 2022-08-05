Стало известно об исчезновении задержанного в Греции россиянина Винника

Адвокат россиянина Винника сообщила о его исчезновении после прибытия в Грецию

Греческий адвокат россиянина Александра Винника Зои Константопулу сообщила о его исчезновении после прибытия в Грецию. Об этом пишет РИА Новости.

Адвокат поделилась, что они находились в полицейском управлении афинского аэропорта более шести часов, куда она с трудом смогла попасть из-за полицейских, которые в течении двух с половиной часов пытались ей помешать с применением силы. «В итоге я прошла через другой вход. Они сказали, что не знают, где Александр Винник, что он никогда не проходил здесь, что не знают его имени, не знают где он находится. Что они не знают в общем ничего», — рассказала она. Константопулу также добавила, что ответственные высокопоставленные лица все скрываются.

Она заявила, что есть вероятность принудительной посадки Винника в самолет до США и назвала такой поворот событий одним из наиболее вопиющих случаев нарушения международной законности. «С 20 июля известно шаг за шагом, что Винник просит убежище и обратился к уполномоченным властям», — напомнила Константопулу. Она также подчеркнула, что в дело ранее вмешался уполномоченный по правам человека с требованием проявить уважение к процессу ответа на запрос и процессу предоставления убежища.

Недавно стало известно о намерении Греции экстрадировать Винника в США. В Соединенных Штатах россиянину может грозить тюремное заключение сроком до 55 лет и многомиллионный штраф.