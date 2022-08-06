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Убийство 26-летней давности раскрыли в Москве

В Москве следователи раскрыли убийство, совершенное 26 лет назад

Фото: Shutterstock

Следователи в Москве раскрыли убийство 26-летней давности. Об этом в субботу, 6 августа, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, речь идет об убийстве, совершенном в столице в 1996 году. 25 марта того года в квартире дома на Щелковском шоссе было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением головы. При этом специалисты установили, что труп пролежал там не менее 20 дней.

Уголовное дело по факту произошедшего было возбуждено еще в 1996-м, однако задержать подозреваемого правоохранителям удалось только 4 августа 2022 года в Подмосковье. «Мужчина признался в преступлении и рассказал, что он решил убить оппонента и, будучи под наркотиками, выстрелил из пистолета-пулемета в потерпевшего», — рассказал источник.

В настоящее время задержанный находится под подпиской о невыезде.

В июле сообщалось, что Следственный комитет России (СКР) раскрыл жестокое убийство в Новосибирске спустя 34 года. По данным ведомства, в июне 1987 года 21-летний мужчина в ходе ссоры жестоко убил знакомую девушку в частном доме.

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Варвара Кошечкина
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