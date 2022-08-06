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Россияне сравнили Абхазию с Турцией и назвали принципиальные отличия

Tourdom: россияне считают, что Абхазии не хватает теплого моря и качественного сервиса

Фото: Andrey Metelev / Unsplash

Российские туристы сравнили Абхазию с Турцией и рассказали, чего не хватает республике для соперничества с популярным зарубежным курортом. Об этом сообщает портал Tourdom.

Так, путешественники пришли к выводу, что принципиальные отличия заключаются в отсутствии такого же теплого моря, как Средиземное, туалетов на пляже, качественного сервиса в гостиницах, магазинах и других общественных местах, а также развитой инфраструктуры.

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Россияне также считают, что привлечь как можно больше туристов можно, если построить в Абхазии новые отели, соответствующие стандартам.

При этом некоторые туристы отметили в своих комментариях, что республика им нравится такой, какая она есть сейчас: с гостеприимными местными жителями и первозданной природой.

Ранее впервые побывавшая в Абхазии россиянка рассказала о хамстве на рынке и попытке мести от таксиста. По ее словам, первые несколько дней она была в восторге от страны, однако потом разочаровалась в курорте. В частности, ей не понравилось состояние дорог, обилие мусора и машин, несущихся по ухабам и «злобное поведение» местных таксистов.

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Ксения Жарова
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