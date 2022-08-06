В российском регионе умер один из закрывшихся в жару в автомобиле детей

МВД Дагестана: в селе Вперед умер один из двоих закрывшихся в жару в автомобиле детей

В Дагестане двое маленьких детей закрылись в жару в автомобиле. Мальчик умер от теплового удара, девочка в критическом состоянии в больнице. Об этом сообщает МВД российского региона в своем Telegram-канале.

По данным правоохранительных органов, в селе Вперед Кизлярского района пропали двое детей — четырехлетний мальчик и двухлетняя девочка. Обращаться в полицию родители не стали и вели поиск самостоятельно, также подключились соседи. Жители села проверили водоемы, овраги и пустыри.

В процессе поисков были осмотрены и автомобили. Как сообщает МВД, дети находились на заднем сидении одного из них, однако из-за тонировки заметить их было сложно.

«Двое маленьких детей заперлись в автомобиле, проведя там несколько часов, получили тепловые удары. Один ребенок скончался. Другой доставлен в больницу, состояние ребенка критическое. За жизнь девочки борются врачи», — говорится в сообщении.

3 мая в подмосковном Ногинске двое детей выпали из окна шестого этажа. Отец детей отлучился из дома на десять минут, в это время два мальчика выпали из окна. Двухлетний ребенок получил сотрясение головного мозга и ушибы, трехлетний – ушибы и ссадины.