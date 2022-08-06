Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В российском регионе умер один из закрывшихся в жару в автомобиле детей

МВД Дагестана: в селе Вперед умер один из двоих закрывшихся в жару в автомобиле детей

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Дагестане двое маленьких детей закрылись в жару в автомобиле. Мальчик умер от теплового удара, девочка в критическом состоянии в больнице. Об этом сообщает МВД российского региона в своем Telegram-канале.

По данным правоохранительных органов, в селе Вперед Кизлярского района пропали двое детей — четырехлетний мальчик и двухлетняя девочка. Обращаться в полицию родители не стали и вели поиск самостоятельно, также подключились соседи. Жители села проверили водоемы, овраги и пустыри.

В процессе поисков были осмотрены и автомобили. Как сообщает МВД, дети находились на заднем сидении одного из них, однако из-за тонировки заметить их было сложно.

«Двое маленьких детей заперлись в автомобиле, проведя там несколько часов, получили тепловые удары. Один ребенок скончался. Другой доставлен в больницу, состояние ребенка критическое. За жизнь девочки борются врачи», — говорится в сообщении.

3 мая в подмосковном Ногинске двое детей выпали из окна шестого этажа. Отец детей отлучился из дома на десять минут, в это время два мальчика выпали из окна. Двухлетний ребенок получил сотрясение головного мозга и ушибы, трехлетний – ушибы и ссадины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Россия и Турция договорились о частичной оплате газа в рублях
В российском регионе умер один из закрывшихся в жару в автомобиле детей
Южная Корея понадеялась на нормализацию отношений с Россией
Зеленский заявил о конфискации российских активов на Украине
Российский телеканал подал в суд на Google
Сергей Лазарев назвал один из самых красивых городов в мире
Дацик победил Монсона в поединке по правилам MMA
Глава Пентагона посетит Латвию
США снова призвали Россию принять предложение по обмену заключенными
Германии пообещали масштабные протесты из-за подорожания энергоносителей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.