В российском городе двое детей выпали из окна шестого этажа

В подмосковном Ногинске двое детей выпали из окна шестого этажа, они госпитализированы

В подмосковном Ногинске двое детей выпали из окна шестого этажа, в настоящее время они госпитализированы с подозрением на сотрясение головного мозга и с ушибами мягких тканей. Об этом сообщила старший помощник руководителя областного главка Следственного комитета России Ольга Врадий, ее слова приводит РИА Новости.

На место происшествия выехали следователи городского отдела управления СК по Московской области, была незамедлительно организована проверка.

По предварительным данным, отец детей отлучился из дома на десять минут, в это время два мальчика выпали из окна. Семья характеризуется как благополучная, на учете не состоит.

Уполномоченный по правам ребенка по Московской области Ксения Мишонова проведет проверку, почему дети остались без присмотра, сообщили в пресс-службе омбудсмена. Telegram-канал «Подмосковье сегодня» отмечает, что ребят поймали прохожие, удара об землю не произошло.

Как сообщается в Telegram-канале Ногинской центральной районной больницы, состояние несовершеннолетних стабильное, двухлетний ребенок получил сотрясение головного мозга и ушибы, трехлетний – ушибы и ссадины. Оба перевезены в детскую больницу в Люберцах.

Ранее в Чите завели уголовное дело на мужчину, который удерживал сына в квартире. Вечером 30 апреля в полицию поступило сообщение, что местный житель, вооруженный огнестрельным оружием, заперся в квартире с малолетним ребенком и не впускает супругу. Злоумышленник был задержан, мальчик 2019 года рождения передан матери, его здоровью ничего не угрожает.

