Самое засушливое место в США закрыли из-за масштабного наводнения

Въезд в «Долину Смерти» в США закрыли из-за масштабного наводнения

Администрация национального парка «Долина Смерти», штат Калифорния, закрыла в него въезд из-за масштабного наводнения. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что в настоящее время в парке находятся около тысячи человек — 500 посетителей и 500 сотрудников. Никто из находящихся в «Долине Смерти» не пострадал, при желании они могут покинуть парк. 60 автомобилей, находившихся на стоянке возле паркового отеля, были заблокированы камнями и осколками породы, которые принесло наводнение.

Как уточняет The Guardian, наводнение произошло после того, как в «Долине Смерти» за одно утро выпала почти годовая норма осадков. Это уже второй крупный потоп, произошедший в парке за неделю.

Долина Смерти в пустыне Мохаве — одно из самых жарких и засушливых мест в мире и самое засушливое и жаркое в Северной Америке. В августе 2020 года там была зафиксирована самая высокая температура на Земле — 54,4 градуса по Цельсию.