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Стало известно о резком подорожании газа для производств на Украине

«Страна» сообщила о резком подорожании газа для производств на Украине

Фото: @NaftogazUK

На Украине резко подорожал газ для производств, его закупочная стоимость с июля поднялась на 50 процентов и составила 45 гривен (1,23 доллара) за кубический метр. Об этом стало известно порталу «Страна».

В начале лета газ для производителей обходился в 30 гривен за кубометр, к концу июня он подорожал до 35 гривен. Сообщается, что топливо предприятия закупают заранее, в августе они смогут пользоваться объемами, приобретенными по 28,5 гривны за кубометр, а в сентябре перейдут на поставки по 45 гривен.

Издание отмечает, что бизнес «в шоке» от роста цен и ожидает очередную волну роста. Речь идет в том числе о пищевой промышленности, например, сахарные заводы прогнозирует сворачивание производства, а для многих предприятий подорожание грозит выживанием из последних сил, и не всем удастся сохранить рабочие мощности.

Ранее стало известно, что НАК «Нафтогаз Украины» с 28 июля была вынуждена перейти к физическому реверсу газа из Словакии, это произошло впервые с марта.

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Марина Совина
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