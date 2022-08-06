Хиллари Клинтон одобрила роман Брэдли Купера с ее помощницей

Хиллари Клинтон публично одобрила роман Брэдли Купера с ее помощницей Хумой Абедин

Экс-кандидатка на пост президента США Хиллари Клинтон публично одобрила роман американского актера Брэдли Купера с ее главной помощницей Хумой Абедин. Об этом сообщает PageSix.

Источник издания поведал, что политик рада за отношения своей подчиненной с артистом: «Хиллари считает Хуму второй дочерью и благословила их отношения». Сообщается, что Хиллари «в восторге» от того, что ее помощница встречается с мужчиной, который не занимается политикой и не вызывает общественного смущения.

Такое замечание связано с громким расставанием Абедин с экс-супругом, бывшим конгрессменом США Энтони Винерой. В 2016-м активистка заявила о разводе с мужем после того, как его обвинили в секс-переписке с несовершеннолетней девушкой.

О романе Купера и Абедин стало известно в середине июля. Пара состоит в отношениях на протяжении последних нескольких месяцев, однако старается не афишировать этот факт.

Актер и активистка познакомились благодаря главному редактору американского Vogue Анне Винтур. «Анна определенно играла роль свахи. Она лучшая подруга Брэдли и обожает Хуму. Они идеально подходят друг другу: оба занимаются властью, политикой и человеческими делами», — сообщил один из инсайдеров.