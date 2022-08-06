Жителям Германии предрекли неразрешимые финансовые трудности

Compact: жителей Германии ждут неразрешимые финансовые трудности из-за роста цен на газ

Жители Германии столкнутся с неразрешимыми финансовыми трудностями. Об этом говорится в статье Compact.

Отмечается, что компания RheinEnergie хочет повысить цены на газ более чем на 100 процентов. По данным издания, до сих пор газ поставлялся по цене 7,87 цента за киловатт-час. Автор материала утверждает, что теперь компания собирается повысить эту сумму до 18,3 цента.

В пересчете на среднее домохозяйство с годовым потреблением 10 тысяч киловатт-час это означает, что расходы, которые на сегодняшний день составляют 960 евро, увеличатся до 2002 евро, пишет автор.

Ранее агентство Bloomberg сообщало о том, что у ФРГ, которая сталкивается с перспективой серьезной экономии газа, есть три месяца на спасение от кризиса предстоящей зимой. Отмечается, что именно Германия подвержена наиболее серьезным рискам в Европе. По данным издания, отопление почти половины домов в ФРГ обеспечивается именно за счет газа.

