Эксперт предрек повторение схожей с Хиросимой ядерной атаки США

Академик Арбатов счел, что США могут снова использовать ядерное оружие, как и в Хиросиме

США на протяжении 77 лет отрицают вину в совершенном 6 и 9 августа 1945 года военном преступлении — ядерной бомбардировке мирных жителей японских городов Хиросима и Нагасаки, заявил глава Центра международной безопасности РАН, академик Алексей Арбатов, передает РИА Новости.

По мнению эксперта, схожая атака может повториться, поскольку нанесение первого удара является центральной частью американской доктрины.

«США не считают, что это был акт агрессии. Согласно их утверждениям, агрессию совершила Япония в Перл-Харборе, а все это —акты возмездия, так же, как стратегические бомбардировки европейских городов английской и американской авиацией. Они считают это актами возмездия агрессору», — объяснил Арбатов.

Он отметил, что сейчас риск прямого вооруженного столкновения России и НАТО особенно велик. «В случае такого прямого столкновения, если произойдет дальнейшая эскалация украинского кризиса, возможно применение ядерного оружия… Конечно, никто просто так не будет его применять. Скорее, это последняя мера, но это не исключено», — указал академик.

Ранее мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи на церемонии памяти жертв бомбардировки процитировал Льва Толстого. На траурном мероприятии также выступил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

6 и 9 августа 1945 года случились два исключительных в истории человечества случая боевого применения ядерного оружия — атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Они были осуществлены Вооруженными силами США на завершающем этапе Второй мировой войны.