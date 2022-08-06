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Китай ужесточит правила маркировки продукции из Тайваня

Bloomberg: Китай ужесточит правила маркировки тайваньской продукции после визита Пелоси

Фото: Thomas Peter / Reuters

Власти Китая планируют ужесточить правила маркировки тайваньской продукции в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, сообщает Bloomberg.

По словам агентства, продукты, маркированные как произведенные в «Китайской Республике» (официальное название Тайваня — Примечание «Ленты.ру»), на рынок материкового Китая допущены не будут. Один из собеседников Bloomberg подчеркнул, что китайские правила маркировки тайваньского товара были впервые объявлены в 2015 году, однако до последних событий строго не соблюдались.

Сейчас при несоблюдении правил маркировки на товарах, таможня КНР имеет право конфисковывать товар. В министерстве экономики Тайваня сообщили, что за последнюю неделю действительно увеличилось число жалоб тайваньских компаний из-за проблем с маркировкой при попытке ввоза продукции в КНР. Инцидентов с конфискацией пока не было.

Отношения Пекина и Тайбэя обострились после визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 2 августа. Ее встреча с главой Тайваня произошла несмотря на многочисленные предупреждения и угрозы с китайской стороны.

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Юлия Мискевич
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