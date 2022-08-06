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Глава Пентагона посетит Латвию

Министр обороны США Ллойд Остин посетит Латвию, чтобы подтвердить «присутствие в регионе»

Фото: Ton Molina / Keystone Press Agency

Министр обороны США Ллойд Остин посетит Латвию, чтобы подтвердить американскую приверженность безопасности Балтики и «устойчивое присутствие в регионе», сообщается на сайте Пентагона.

Визит состоится на следующей неделе. В Риге Остин встретится с латвийским руководством.

8 августа, перед визитом в Латвию, глава Пентагона отправится в Штутгарт (Германия), где примет участие в смене главы африканского командования США. Этот пост займет генерал-лейтенант корпуса морской пехоты Майкл Лэнгли.

30 июля министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич призвал Евросоюз запретить выдачу туристических виз гражданам России. Политика Латвии в отношении России ожесточилась после начала военной спецоперации на Украине.

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Юлия Мискевич
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