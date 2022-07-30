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МИД Латвии призвал запретить выдачу виз россиянам

Глава МИД Латвии Ринкевич призвал ЕС запретить выдачу виз россиянам

Dylan Martinez / Reuters

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич призвал Евросоюз запретить выдачу туристических виз гражданам России, следует из поста Ринкевича в Twitter.

«ЕС должен считать Россию государственным спонсором терроризма, я повторяю предложение ввести запрет на туристические визы в ЕС для граждан РФ», — написал Ринкевич в Twitter.

29 июля Эстония предложила закрыть россиянам въезд в Европу. Глава эстонского МИД также выступил с предложением аннулировать выданные ранее эстонские визы, которые еще продолжают действовать.

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков 26 июля предупредил об ответе на возможную отмену выдачи шенгенских виз россиянам. По его словам, Россия отреагирует на это крайне негативно.

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Юлия Мискевич
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