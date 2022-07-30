МИД Латвии призвал запретить выдачу виз россиянам

Глава МИД Латвии Ринкевич призвал ЕС запретить выдачу виз россиянам

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич призвал Евросоюз запретить выдачу туристических виз гражданам России, следует из поста Ринкевича в Twitter.

«ЕС должен считать Россию государственным спонсором терроризма, я повторяю предложение ввести запрет на туристические визы в ЕС для граждан РФ», — написал Ринкевич в Twitter.

29 июля Эстония предложила закрыть россиянам въезд в Европу. Глава эстонского МИД также выступил с предложением аннулировать выданные ранее эстонские визы, которые еще продолжают действовать.

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков 26 июля предупредил об ответе на возможную отмену выдачи шенгенских виз россиянам. По его словам, Россия отреагирует на это крайне негативно.