В России указали на недосказанность генсеку ООН

Зампостпреда РФ Полянский указал Гутерришу, что тот не упомянул, кто бомбил Хиросиму

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский указал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу на недосказанность. Он отметил в Twitter, что тот, выступая в Хиросиме, не упомянул, кто именно сбросил на город атомную бомбу.

«Уважаемый генеральный секретарь, мир также никогда не должен забывать, что это преступление совершили США, будучи единственной страной, которая применила атомную бомбу против мирных жителей. Без всякой военной нужды», — подчеркнул дипломат.

Полянский добавил, что для Гутерриша было бы правильным обратить на этот факт внимание в своих заявлениях. Генсек ООН в субботу 6 августа выступил на церемонии в память о жертвах бомбардировок Хиросиму и Нагасаки в 1945 году. Он призвал не забывать о трагедии и отметил, что ядерному оружию «нет места на нашей планете».

Политик упомянул кризисы «с ядерным оттенком», распространяющиеся от Ближнего Востока до Корейского полуострова, а также спецоперацию на Украине, однако умолчал о том, что США сбросили на японские города атомные бомбы, жертвами которых стали сотни тысяч человек, подавляющее число из них были мирными жителями.

Ранее Гутерриш заявил, что мир столкнулся с ядерной опасностью, невиданной со времен холодной войны и находится в одном просчете от ядерной катастрофы.