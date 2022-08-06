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Пользователи Twitter оценили соглашение Путина и Эрдогана о торговле в рублях

Пользователи Twitter предрекли крах доллара после договора РФ и Турции о торговле в рублях
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Фото: Xinhua/ Globallookpress.com

Пользователи Twitter оценили соглашение президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана о торговле в рублях. Они предрекли крах доллара после вступления в силу этого договора.

«Чем больше смотрю на Турцию, тем больше убеждаюсь: это одна из последних действительно независимых и суверенных стран, осмеливающихся защищать свои интересы и спорящих с ЕС, США и Россией», — заявил комментатор с никнеймом @dskorobutov.

Пользователь @Aurorachild полагает, что «доллару конец», а Эрдоган и Путин «только что помогли ему рухнуть». С ним согласился @AlienoGentile, отметив, что переход на торговлю в рублях и углубление экономических связей между Москвой и Анкарой является существенной проблемой для НАТО.

«Путин и Эрдоган творят историю, Европа в конце концов примет рубль. Мир готовится к дефициту доллара. Эти усилия заслуживают похвалы», — резюмировал @Tamer61460641.

Ранее 6 августа Эрдоган сообщил, что Россия и Турция договорились перейти на торговлю в рублях. По словам президента, это «принесет деньги Москве и Анкаре». Он добавил, что обсуждал с российским коллегой применение в Турции карты «Мир» и в этом вопросе есть серьезные подвижки — пять банков страны работают над этим.

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Марина Совина
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