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Попавшего в плен в ДНР американца обвинили в разжигании розни

ДАН: адвокат Литвишко сообщил, что американца Мурекези в ДНР обвинили в разжигании розни

Фото: Maxim Zmeyev / Reuters

В Донецкой народной республике (ДНР) предъявлено обвинение в разжигании межнациональной розни 35-летнему гражданину США руандского происхождения Суеди Мурекези. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей (ДАН) со ссылкой на адвоката американца Сергея Литвишко.

Как рассказал юрист, обвинение Мурекези предъявлено в связи с его участием в проукраинских и антироссийских митингах в Херсоне. Литвишко утверждает, что американец случайно оказывался на этих акциях, поэтому отрицает свое намеренное участие в них. «В первый раз вышел из дома, подошел к митингу, постоял несколько минут и ушел. В другой раз вышел за продуктами в магазин», — объяснил адвокат.

Суеди Мурекези был задержан в Херсоне, позже он оказался в заключении в ДНР, его обвинили в участии в проукраинских митингах. Таким образом, он стал третьим американцем, попавшем в плен в Донбассе.

Мурекези родился в Руанде в 1985 году, бежал из страны со своей семьей после геноцида в 1994 году, эмигрировав в США, в штат Миннесота. До переезда на Украину Мурекези восемь лет служил в ВВС США. По словам его семьи, он ушел из армии в 2017 году и начал инвестировать в акции и криптовалюты. Он начал посещать Украину по работе в 2017 году и поселился в Херсоне в 2020 году, продолжая заниматься криптовалютой.

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Марина Совина
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