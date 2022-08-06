В УФСИН прокомментировали нападение заключенных на сотрудников ИК в Калмыкии

В УФСИН назвали контролируемой ситуацию в колонии, где заключенные напали на сотрудников

В настоящее время ситуацию в исправительной колонии №2 в Калмыкии, где заключенные напали на сотрудников, можно оценить как контролируемую. Об этом заявили в УФСИН России по республике, комментируя произошедшее, передает ТАСС.

«На место происшествия прибыли сотрудники УФСИН России по Республике Калмыкия, следственного комитета и прокуратуры. УФСИН России по республике проводится служебная проверка», — сообщили в ведомстве.

Нападение двух осужденных на работников калмыцкой колонии произошло вечером в пятницу, 5 августа. Мужчины, вооруженные заточкой и арматурой, атаковали сотрудников ИК. В результате один из них скончался на месте, еще семеро получили травмы различной степени тяжести.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК РФ.