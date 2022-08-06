Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России предложили запретить рэп из-за концерта Вити АК-47

«Ветераны России» предложили запретить рэп и отменить концерт Вити АК-47 в Ельцин Центре
Витя АК-47

Витя АК-47. Фото: АК-47 / ВКонтакте

Общероссийское общественное движение «Ветераны России» потребовало запретить рэп в РФ и отменить концерт рэпера Вити АК-47, который должен пройти в сентябре на площадке Ельцин Центра. Об этом сообщает издание NEWS.ru. По мнению главы организации Ильдара Резяпова, в песнях АК-47 слишком много мата, упоминаний курения, наркотиков, алкоголя, проституции и правонарушений.

«Каждый их трек пропагандирует наркотики, алкоголь, курение, мелкие и крупные правонарушения, а ведь все это слушают в основном школьники до 16—17 лет. Сам исполнитель Витя АК-47 позиционирует себя, как "крутой", "четкий" пацан, который якобы рулит в рэпе и он в этом лучший, но на самом деле выглядит довольно смешно и жалко», — заявил Резяпов.

Глава организации «Ветераны России» отметил, что в этой ситуации опыт Китая может помочь России. «В Китае запретили татуировки и рэп на телевидении, именно такой культурный импульс нам сегодня и нужен, чтобы поле нашей тысячелетней культуры не заросло западным идеологическим сорняком — рэпом», — утверждает активист.

Материалы по теме:
«Колбасер по пояс голый» Как Россия стала страной массовых рейвов, гламурного рэпа и певицы МакSим
«Колбасер по пояс голый»Как Россия стала страной массовых рейвов, гламурного рэпа и певицы МакSим
13 сентября 2021
«Бодрячком, пацанчики!» Как Россия нашла героев-фриков в интернете и полюбила «Рюмку водки на столе»
«Бодрячком, пацанчики!»Как Россия нашла героев-фриков в интернете и полюбила «Рюмку водки на столе»
4 октября 2021

В свою очередь, Резяпов сделал официальное обращение в адрес генпрокурора РФ Игоря Краснова, главы МВД РФ Владимира Колокольцева, руководителя СК РФ Александра Бастрыкина и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с требованием отменить «псевдомузыкального концерта».

5 мая в России запретили клип рэп-исполнительницы Инстасамки за пропаганду движения АУЕ. По его сюжету Инстасамка в оранжевом комбинезоне поет о тюремном быте.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Россия и Турция договорились о частичной оплате газа в рублях
Международных экспертов и журналистов доставят на место удара в Еленовке
США и Индонезия обсудят ограничение цен на российскую нефть
В России предложили запретить рэп из-за концерта Вити АК-47
Посол КНР заявил о причастности США к кризисам на Украине и Тайване
Попавшего в плен в ДНР американца обвинили в разжигании розни
Евросоюз подготовил новый план помощи Украине на миллиарды евро
Доктор Мясников напомнил о смертельной опасности гриппа
Экстрадированный в США россиянин Винник предстал перед судом
Илон Маск призвал освободить осужденных за наркотики в США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.