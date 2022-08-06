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Полковник в отставке заявил о разрушении планов ВСУ на сражение под Херсоном

Полковник в отставке заявил о разрушении планов ВСУ на захват территории под Херсоном

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Полковник в отставке и военный эксперт Виктор Баранец заявил о разрушении планов Киева на захват территории в Херсонском направлении из-за действий Вооруженных сил России. Об этом он сообщил в интервью порталу «Украина.ру».

По мнению обозревателя, полтора месяца назад Вооруженные силы Украины (ВСУ) заявляли о генеральном сражении под Херсоном, однако за несколько недель ситуация на территории изменилась, что остановило планы Киева на ее захват.

«Зачем они крошили Антоновский мост, Каховскую плотину и мост через речку Ингулец? Они рассчитывали, что нанесут такой мощный удар по нам, что мы побежим, а мостов не будет, и нас покрошат. Но мы быстренько выкрутились из этой ситуации. В рекордные сроки наладили понтонную переправу и поломали расчеты противника на эту мнимую победу», — сообщил военный эксперт.

Баранец добавил, что из-за серьезной подготовки российской армии ВСУ решили оказаться от наступления, чтобы не потерпеть поражения.

Ранее готовность Украины к переговорному процессу оценил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

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Анастасия Астахова
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