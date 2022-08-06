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Врач назвала первичные признаки ВИЧ у женщин

Инфекционист Бикаева: у женщин с ВИЧ чаще всего встречается цитомегаловирусная инфекция

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Врач-инфекционист Елена Бикаева назвала первичные признаки вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) у женщин. Об этом сообщают «Известия».

Специалист отметила, что признаки ВИЧ у мужчин и женщин в целом не так сильно отличаются. Она подчеркнула, что основными признаками являются потеря веса, сильное ослабление иммунитета, боли в области грудной клетки, папилломы, вирусный гепатит и депрессивные состояния. Кроме того, часто страдает слизистая оболочка и нередки заболевания пневмонией и туберкулезом.

По ее словам, у женщин чаще всего встречается герпес, цитомегаловирусная инфекция, вагинальный кандидат и кандидозный эзофагит. Также возможны нарушения менструального цикла и воспалительные заболевания органов малого таза.

Ранее специалист по половому воспитанию, акушер, эксперт в сфере подготовки к родам, автор книги для девочек «Все, что ты хотела узнать о переходном возрасте» Любовь Климова развеяла миф о том, что через поцелуй можно заразиться ВИЧ.

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Марина Совина
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Врач назвала первичные признаки ВИЧ у женщин
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