Медведев оценил слова основателя Pink Floyd о роли США в конфликте на Украине

Медведев заявил об адекватных людях на Западе после критики США от основателя Pink Floyd

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев оценил слова основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса о роли США и администрации американского президента Джо Байдена в конфликте на Украине. Свое мнение он высказал на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Есть еще адекватные люди и на Западе. Pink Floyd forever!» — написал политик.

В частности, он указал, что, по мнению Уотерса, именно Байден «разжег огонь» на Украине, а российская спецоперация стала ответом на расширение НАТО. При этом Медведев сопроводил свой пост аудиотреком Wish You Were Here в исполнении основателя группы.

Ранее Уотерс в интервью телеканалу CNN заявил, что Байден подливает масла в огонь в ситуации вокруг Украины. Он назвал действия американского лидера большим преступлением.