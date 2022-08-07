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Медведев оценил слова основателя Pink Floyd о роли США в конфликте на Украине

Медведев заявил об адекватных людях на Западе после критики США от основателя Pink Floyd

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев оценил слова основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса о роли США и администрации американского президента Джо Байдена в конфликте на Украине. Свое мнение он высказал на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Есть еще адекватные люди и на Западе. Pink Floyd forever!» — написал политик.

В частности, он указал, что, по мнению Уотерса, именно Байден «разжег огонь» на Украине, а российская спецоперация стала ответом на расширение НАТО. При этом Медведев сопроводил свой пост аудиотреком Wish You Were Here в исполнении основателя группы.

Ранее Уотерс в интервью телеканалу CNN заявил, что Байден подливает масла в огонь в ситуации вокруг Украины. Он назвал действия американского лидера большим преступлением.

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Варвара Кошечкина
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