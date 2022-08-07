Бывшего главу алтайского Минздрава арестовали за взятки

Суд арестовал экс-министра здравоохранения Республики Алтай Павла Решетова

Горно-Алтайский городской суд арестовал бывшего регионального главу Министерства здравоохранения и главного врача Кош-Агачской районной больницы Павла Решетова, который обвиняется в получении взяток. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по республике.

Решетову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей 290 («Получение взятки в крупном размере») УК РФ. Отмечается, что фигурант вину не признал.

ФСБ задержала бывшего главу алтайского Минздрава 5 августа. По версии следствия, Решетов в 2020 году лично получил от учредителя ООО «Данарт» взятку в размере 400 тысяч рублей. За это больница должна была помочь заключить прямые контракты на поставку медицинского оборудования для детей и подростков с ограниченными возможностями.

Известно, что с 2018 по 2019 год Решетов был министром здравоохранения Республики Алтай, а в 2019-м он занял должность директора реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями и трудился там до 2022 года. В 2022-м фигурант начал работать главврачом Кош-Агачской районной больницы.