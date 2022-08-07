Названа причина провала дипломатии США на встрече глав МИД стран АСЕАН

РИА Новости: американская дипломатия потерпела крах на встрече глав МИД стран АСЕАН

Россия и Китай не стали изгоями на встрече глав МИД стран-членов и партнеров Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), вопреки задумке американских дипломатов. Об этом в статье для РИА Новости пишет журналист-востоковед Дмитрий Косырев.

В статье говорится о том, что, с точки зрения дипломатии США, все страны Азии должны были осудить Россию и Китай за действия в отношении Украины и Тайваня соответственно. Однако никакого осуждения не состоялось. Все началось с коммюнике министров АСЕАН, где они обозначили свой нейтралитет и призвали все стороны конфликта прекратить военные действия и мириться.

По словам Косырева, цели американской внешней политики в Тихоокеанском регионе заключаются в том, чтобы втянуть все государства в коллективный Запад в военном, политическом и экономическом плане. Но сюжет с посещением спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси Тайваня нанес этим целям серьезный удар.

Теперь в Азии недвусмысленно намекают, что действия США только мешают. Журналист считает, что вскоре, вслед за Азией, такое же мнение появится и в других частях света.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не увидел желания госсекретаря США Блинкена поговорить с ним во время саммита АСЕАН в Камбодже касательно будущего механизма обмена заключенными между Москвой и Вашингтоном.