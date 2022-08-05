Лавров рассказал о незаинтересованности к диалогу госсекретаря Блинкена

Глава МИД Лавров заявил, что не увидел желания госсекретаря Блинкена поговорить с ним

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не увидел желания госсекретаря США Блинкена поговорить с ним во время саммита АСЕАН в Камбодже касательно будущего механизма обмена заключенными между Москвой и Вашингтоном. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наверное, [координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон] Кирби забыл дать ему поручение, потому что мы сидели с ним сегодня через одного за столом дискуссий. Я не видел, чтобы он был заинтересован меня за что-то там ловить. Пуговицы все на месте», — рассказал министр о незаинтересованности госсекретаря к диалогу.

Ранее Белый дом допустил возможность переговоров между Сергеем Лавровым и Энтони Блинкеном для обмена заключенными. Официальный представитель Пентагона и координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что если Блинкену представится возможность переговорить с Лавровым, то он ей воспользуется.