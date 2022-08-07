У Байдена снова не нашли коронавирус

Белый дом: президент США Байден сдал второй отрицательный тест на коронавирус

У президента США Джозефа Байдена вновь не нашли коронавирус, об отрицательном тесте американского лидера сообщил его врач на официальном сайте Белого дома.

«Этим утром, 7 августа, второй день подряд, тест президента на антитела к SARS-CoV-2 остался отрицательным. Он безопасно вернется к открытому взаимодействию в обществе и президентскому путешествию», — говорится в меморандуме.

21 июля официальный представитель пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент сдал положительный тест на коронавирус. Она заверила, что симптомы проявляются умеренно и политик продолжает работу в дистанционном режиме.

30 июля стало известно, что тест Байдена на коронавирус вновь оказался положительным, президент США вернулся на карантин.