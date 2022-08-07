Президент Финляндии предупредил о скором экономическом спаде в Европе

Президент Финляндии Ниинистё заявил о рисках скорого экономического спада в Европе

Президент Финляндии Саули Ниинистё предупредил о скором экономическом спаде в Европе. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, граждане Финляндии и других европейских государств должны быть готовы к тому, что их экономическое положение больше не будет улучшаться каждый год, к чему все привыкли. Ухудшение экономической обстановки, по мнению президента, может повлиять на концепцию европейского единства.

Ниинистё также отметил, что растет беспокойство по поводу эскалации на Украине. «Этот риск по-прежнему присутствует все время, и его необходимо учитывать», — приводит агентство слова президента.

4 августа сообщалось, что сенат США одобрил резолюцию о ратификации протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО.