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На Москву обрушится грозовой фронт

Синоптик Тишковец предупредил москвичей о приближении вечернего грозового фронта

Фото: Любимов Андрей / АГН «Москва»

Ближе к вечеру на Москву обрушится грозовой фронт, в городе объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

По сведениям синоптика, фронт движется на столицу с северо-запада Подмосковья. Ближе к шести вечера 7 августа столицу ожидают интенсивные ливни, грозы и мозаичный град диаметром до 1-3 сантиметров.

«Грозовой фронт сейчас уже находится в 100 километрах от Москвы, накрывая северо-запад Подмосковья и медленно, притормаживая в параллельных потоках, смещается в сторону столицы, которую пересечет в вечерние часы, неся с собой комплекс неблагоприятных условий, в связи с чем в городе объявлен предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности», — объяснил специалист.

Накануне, 6 августа, непогода обрушилась на Санкт-Петербург. Сообщалось, что во время грозы в городе на женщину рухнула остановка — конструкция не устояла из-за сильных порывов ветра. Также выход из метро на Московском вокзале затопило из-за ливня.

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Варвара Кошечкина
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