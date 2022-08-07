Российский политолог объяснил роль Запада в завершении конфликта на Украине

Политолог Михеев: завершение украинского конфликта зависит от западной поддержки Киева

Российский политолог Сергей Михеев рассказал, что вопрос завершения украинского конфликта напрямую зависит от западной поддержки Киева. Об этом во вторник, 7 августа, сообщает издание «МК».

По словам Михеева, украинская армия держится на многочисленных укреплениях и военной технике из Европы и США. Он отметил, что конфликт будет продолжаться до тех пор, пока страны НАТО передают Вооруженным силам Украины (ВСУ) большее количество техники, чем то, что сгорает в ходе сражений.

При этом политолог отметил, что помощь западных стран Украине будет продолжаться, пока ВСУ дают нужный им результат. Михеев считает, что все может измениться, если укрепленный плацдарм украинцев под Донецком падет, и возникнет угроза другим городам страны, таким как Кривой Рог, Днепропетровск, Одесса, Николаев.

«Перед Западом встанет вопрос, что делать дальше: то ли европейцам и американцам самим придется влезать в этот конфликт, то ли придется задуматься, какой смысл поставлять туда оружие», — заявил Михеев.

Ранее 7 августа сообщалось, что российские политологи объяснили недовольство президента Украины Владимира Зеленского работой правозащитников Amnesty International, которые зафиксировали нарушение международного гуманитарного права.