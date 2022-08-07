В России установили временные квоты на вывоз серы

Правительство России установило временные квоты на вывоз серы для минеральных удобрений

Правительство России установило временные квоты на вывоз серы, необходимой для производства минеральных удобрений. Об этом стало известно в воскресенье, 7 августа, из сообщения, опубликованного на сайте кабмина.

«Квота составит 1,1 миллиона тонн. Минпромторгу поручено утвердить порядок расчета объемов нетарифной квоты (совместно с Минэнерго), а также план поставок и приобретения серы на 2022 год», — говорится в заявлении.

Отмечается, что ограничения на экспорт серы будут действовать с 10 августа по 31 декабря 2022 года.

В правительстве добавили, что принятое решение поможет обеспечить сырьем производителей минеральных удобрений в объеме, необходимом для внутреннего рынка.

Ранее сообщалось, что российское правительство ввело временный запрет на экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и тростникового сахара-сырца в третьи страны. Ограничения по зерну действовали до 30 июня, ограничения по сахару действуют до 31 августа. Вместе с тем поставлять за пределы России зерно и сахар было разрешено для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок.